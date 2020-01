Si ribalta una cisterna di Gpl, paura sulla provinciale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona. Illeso l’autista

CAMPOBASSO. Si ribalta una cisterna di Gpl, paura questa mattina intorno alle 10.30 sulla provinciale 165 ‘Gildonese’, ma l’autista è rimasto illeso anche grazie all’intervento immediato dei vigili del fuoco, sul posto con autogru ed autopompa.

La strada è temporaneamente chiusa al traffico in attesa delle operazioni di recupero. Sul posto sono intervenuti anche la Polstrada e un’ambulanza del 118. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento. L’area in cui la cisterna si è ribaltata è monitorata costantemente dai vigili del fuoco, che hanno garantito la messa in sicurezza dei luoghi.

