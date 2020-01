In auto con l’eroina, agenti in borghese arrestano due giovani molisani

La scoperta è avvenuta a seguito di una perquisizione effettuata dai carabinieri di Termoli

TERMOLI. Durante lo scorso fine settimana, i carabinieri di Termoli sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, mediante il dispiegamento di numerose pattuglie in uniforme e in abiti civili.

Le attività di prevenzione si sono concentrate soprattutto sulla vasta area del basso Molise. Durante il servizio sono stati controllati 65 mezzi e 94 persone, nonché 3 esercizi pubblici. Fermati e sottoposti a verifiche anche due ragazzi del posto, già noti alle forze dell’ordine. Ad insospettire gli agenti è stato il modo sospetto con i quali i due si muovevano nel centro di Termoli. I due giovani, residenti in Molise, sono stati perquisiti dagli agenti e addosso avevano 6 grammi di eroina. Per loro è scattata la segnalazione della sezione radiomobile di Campobasso.

