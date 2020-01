Campobasso: la banda degli egiziani si allarga e colpisce ancora, tre denunce per estorsione

I giovani, già balzati alle cronache per diversi atti di violenza e spaccio, sono tutti dell’età compresa tra i 20 e i 22 anni

CAMPOBASSO. Non smettono di delinquere i giovani egiziani che da qualche mese si rendono protagonisti di episodi di spaccio, violenza e adesso anche estorsione. Dopo le denunce, gli arresti e anche l’emissione di fogli di via obbligatori, arriva ancora un altro episodio criminoso, ai danni di una giovane donna del capoluogo.

Il fatto risale al 16 gennaio scorso e di mezzo c’è l’attività di spaccio intrapresa da tempo dagli egiziani in pieno centro cittadino. Dopo aver acquistato della droga da uno spacciatore del posto, la banda ha preteso da una giovane la somma di 30 euro. Il motivo risiede nella scarsa qualità dello stupefacente, da qui la pretesa del ‘risarcimento’ chiesto alla giovane, colpevole, secondo gli egiziani, della fregatura ricevuta.

Da qui il rifiuto della giovane di consegnare il denaro e gli egiziani che le strappano via la borsa e le rubano anche il cellulare. Per restituirle i beni gli egiziani le chiedono di consegnare il denaro. Immediata è scattata la denuncia della ragazza che si è rivolta alla polizia. All’esito degli accertamenti svolti, sono stati così denunciati per estorsione in concorso e furto con strappo: G.M.A.R.A., di 22 anni; E.S.A.S., di 20 anni A.M.Y.A., anch’esso ventenne e in attesa del rimpatrio nel suo Paese.

