Isernia, investe una ragazza a San Lazzaro e fugge. Caccia al pirata della strada

Alcuni testimoni hanno provato a inseguirlo. La 18enne in codice giallo al Veneziale

ISERNIA. Una ragazza di 18 anni è stata investita pochi minuti fa davanti all'attività di famiglia, il Bar Caffetteria 'La Dolce Vita', nel quartiere San Lazzaro di Isernia. La persona alla guida non si è fermata dopo l'incidente ed è fuggita.

Alcuni testimoni, tra cui il titolare della palestra accanto all'esercizio commerciale, hanno sentito il forte rumore e visto il corpo della giovane lungo la strada. A quel punto, si sono messi in auto per un breve tratto per cercare di rintracciare l'auto pirata, che tuttavia è riuscita a far perdere le sue tracce. Sul posto il 118, che ha trasportato la ragazza in ospedale per gli accertamenti di rito, la Squadra Volanti e la polizia stradale, per interrogare i testimoni.

Le condizioni della ragazza, soccorsa in codice giallo, non desterebbero preoccupazioni. Intanto è caccia al pirata. Si cerca un'auto di colore chiaro.

