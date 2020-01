Auto si ribalta sulla statale, il conducente sbalzato fuori dall’abitacolo: è in gravi condizioni

L’uomo ha urtato con la sua macchina contro il guard-rail. Sul posto per i soccorsi e i rilievi vigili del fuoco, ambulanza del 118 e forze dell’ordine

TERMOLI. Grave incidente stradale sulla statale 87, nei pressi dell’ingresso dell’autostrada A14. Un’auto ha urtato contro il guard rail e si è ribaltata. Il conducente, un sessantenne di Termoli, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e trasportato in gravi condizioni all’ospedale 'San Timoteo'. Traffico deviato per consentire i soccorsi e poi tornato regolare. Sul posto vigili del fuoco, ambulanza del 188 e forze dell’ordine per i rilievi.

