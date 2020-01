Compravendita su Subito.it, inserzionista truffato per 2mila euro: incastrato l’autore del raggiro

La vittima è stata indotta a versare la somma per una macchina agricola da egli stesso venduta. I carabinieri individuano il presunto responsabile

CAMPOBASSO. Mette in vendita su Subito.it una macchina agricola del valore di 2mila euro. Ma subisce egli stesso una truffa.

Vittima del raggiro un campobassano, il quale ha sporto denuncia ai carabinieri permettendo agli investigatori di rintracciare un malintenzionato seriale.

In sostanza, sarebbe stata posta in essere la cosiddetta truffa del finto pagamento tramite Bancomat Postepay. La tecnica utilizzata, si basa per lo più nel creare un equivoco intorno alle modalità del passaggio dei soldi dal conto corrente alla Postepay, o meglio l’utente è convinto che sta effettuando un bonifico in suo favore, ma in realtà quella somma sta finendo sul conto del truffatore che, incassati i soldi, fa perdere le sue tracce.

La minuziosa attività d’indagine posta in essere ha consentito ai militari di giungere all’individuazione del possibile autore del raggiro: un soggetto già gravato da precedenti specifici e non residente in Molise.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale