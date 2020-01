Manodopera clandestina al lavoro nelle aziende agricole: scattano denunce e multe salate

Raffica di controlli dei militari del Nil in provincia di Campobasso. Scoperti tre operai ‘in nero’, tra cui un indiano irregolare. Le sanzioni per le due ditte superano i 9mila euro

CAMPOBASSO. Garantire il rispetto della normativa in materia di lavoro e igienico sanitaria: sono le tre le ditte risultate irregolari al termine dei controlli eseguiti nelle ultime ore dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

In due aziende agricole, in Riccia e Baranello, è stata riscontrata la presenza al lavoro di tre lavoratori in nero, di cui uno clandestino di nazionalità indiana, nei cui confronti è stato imposto il rimpatrio. Per i titolari delle due aziende scatteranno anche maxi sanzioni per il lavoro nero per complessivi 9.400 euro.

L’attenzione dei militari è stata rivolta anche a un ristorante nel Basso Molise dove è stata disposta la sospensione ai sensi dell'ex art. 14 D.lgs. 81/2008, per aver occupato nell'unità produttiva una percentuale di lavoratori "in nero" pari o superiore al 20% del totale. Seguiranno sanzioni amministrative per circa 6 mila euro, oltre ai recuperi contributivi.

Nelle prossime settimane i controlli del Nil saranno intensificati anche in altri settori sensibili.

Unisciti al gruppo Whatsapp di isNews per restare aggiornato in tempo reale su tutte le notizie del nostro quotidiano online: salva il numero 3288234063, invia ISCRIVIMI e metti "mi piace" al nostro gruppo ufficiale