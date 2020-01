Nel carcere di Campobasso mancano gli infermieri, detenuti senza assistenza sanitaria

La denuncia del sindacalista Aldo Di Giacomo: “Solo in Molise succedono queste cose”



CAMPOBASSO. il segretario generale del sindacato di Polizia Penitenziaria S.PP. Aldo Di Giacomo accende i fari sulla situazione dell’area sanitaria nelle carceri. A detta del sindacalista sembrerebbe che ai detenuti per la carenza degli infermieri non vengono più fatte le visite specialistiche e non riescono a prenotare le visite e le analisi presso le strutture esterne creando di fatto un grave pregiudizio all’ordine ed alla sicurezza all’interno dell’istituto.

“Questo è un problema molto seria – le parole di Di Giacomo – il 31 dicembre nel carcere di via Cavour a Campobasso sono scaduti i contratti a due infermieri. Sollecito, quindi l’Asrem ad intervenire perché questa carenza di personale pregiudica la sicurezza all’interno dell’istituto. Ai detenuti, inoltre, sono negati diritti essenziali come quelli di poter fare le visite programmate”.

Il sindacalista, infine, sottolinea come: “C’è già una letta inviata al magistrato di sorveglianza, al tribunale e al garante dei detenuti. A Tutt’oggi non si è mosso assolutamente nulla. L’importanza di salvaguardare i diritti dei detenuti è un senso di civiltà, se la Asrem non ci risponde ci vedremo costretti a forma di manifestazione significativa. Solo in Molise succedono cose del genere, è disumano e inconcepibile”.

