Isernia: siringhe sporche di sangue dinanzi alla scuola, paura per i bambini

I genitori degli alunni del nuovo plesso in via Umbria hanno tempestivamente allertato la questura. Il ritrovamento dal lato che affaccia sull'Agenzia delle Entrate

ISERNIA. Sgomento e incredulità questa mattina a Isernia, quando alcuni genitori hanno contattato allarmati la questura dal polo scolastico di San Leucio, dove sono state rinvenute alcune siringhe ancora sporche di sangue. La squadra volante è intervenuta con tempestività per mettere in sicurezza l’area, contattando al contempo una ditta privata per la rimozione degli oggetti. Gli agenti hanno poi perlustrato la zona circostante per assicurarsi che non vi fossero ulteriori pericoli per i bambini.

Comprensibile lo sdegno dei genitori per una situazione che dimostra l’incuria e l’indifferenza di quei soggetti che ritengono di poter disporre ingiustamente dei luoghi pubblici a proprio gradimento e uso, perfino per queste terribili pratiche che da autodistruttive diventano in tal modo pericolose per i bambini ignari e per l’intera popolazione scolastica.

