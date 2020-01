Vicky, parla il compagno: “Io responsabile della sua morte”

Le dichiarazioni sono state rilasciate ai microfoni della giornalista Masucci della trasmissione ‘La vita in diretta’



TERMOLI. Il caso della morte di Victorine Bucci ancora attende risposte. Il responso dell’autopsia chiarirà le cause del decesso e sarà un punto nevralgico per le indagini. Intanto ad interessarsi del caso ci sono anche i giornalisti de ‘La vita in diretta’ che a Termoli stanno curando l’informazione attraverso la giornalista Lucilla Masucci.

Proprio con la giornalista della Rai si sarebbe confidato in queste ore il compagno di Vicky: “Non sono un assassino – le sue parole a microfoni spenti - ma la responsabilità della morte è mia. Lei era alterata quella sera e non ho saputo gestire la situazione. Mi sento responsabile della morte della donna che amo. Mai avrei potuto ucciderla”. L’uomo non avrebbe negato la lite avuta con Vicky la sera della sua scomparsa: “Non nego il rapporto burrascoso – ha dichiarato alla giornalista Rai - e qualche volta siamo venuti alle mani, ma ci amavamo. Io la conosco meglio di tutti. E’ a me che manca. Io soltanto posso capire che cosa è passato per la testa di Vittoria”. Secondo il compagno, quindi, Vicky si sarebbe suicidata per un preciso motivo: “E’ l’unico modo per tenermi legato a lei per sempre”.

