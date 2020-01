Mancano gli infermieri, rivolta in carcere: feriti tre detenuti

Per atti di autolesionismo, finalizzati a richiamare l’attenzione di cittadini e istituzioni. Sull’accaduto è intervenuto il garante dei detenuti Leontina Lanciano, per la quale serve un intervento immediato. Il comandante del penitenziario di via Cavour ha intanto informato il governatore Toma

CAMPOBASSO. CAMPOBASSO. Carenza di infermieri e di assistenza sanitaria, ci sono tre feriti per atti di autolesionismo tra i detenuti del carcere di Campobasso, per la protesta in corso da questa mattina.

A confermarlo all'Ansa il responsabile di ‘Antigone Molise’ Gianmario Fazzini. In via Cavour e in via Gazzani, intorno al carcere, sono avvertibili urla e suoni di oggetti battuti contro le grate delle celle, per richiamare l'attenzione dei cittadini e delle istituzioni. Sempre Fazzini fa sapere la protesta, se non saranno trovate soluzioni, continuerà, con la stessa modalità, anche nei prossimi giorni.

Su quello che sta accadendo è intanto intervenuta Leontina Lanciano, Garante regionale dei diritti della persona, per la quale bisogna monitorare la situazione e verificare le condizioni dei detenuti, “allo scopo di risolvere il problema per il bene di tutti”.

“Visito con frequenza la struttura di via Cavour – ha dichiarato Lanciano - dove ci sono, come in tante altre case circondariali, dei problemi da risolvere. Quello che sta succedendo in queste ore va affrontato con grande attenzione. I detenuti lamentano forti disagi sul piano sanitario, in particolare la carenza di personale infermieristico. Non è una questione di poco conto”.

“La comandante del carcere – ha aggiunto la Garante - ha informato della vicenda il presidente della Regione Donato Toma. Le istituzioni sono pronte a risolvere la vertenza di natura sanitaria e infermieristica. Bisognerà evitare che il clima si inasprisca ulteriormente – ha concluso Lanciano - e che il personale di Polizia penitenziaria possa operare senza il timore che da un momento all’altro possano esserci problemi. Bisogna lavorare a fondo per il bene di tutti”.

