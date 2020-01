Sanità: tra carenza di personale e blocco degli interventi, Pastore rinviato a giudizio per omicidio colposo

Nel caos il settore sanitario in Molise e in particolare a Isernia, dove, oltre allo stop alle operazioni programmate, arriva la notizia dei guai giudiziari per il primario del Pronto Soccorso da sempre in prima linea nel denunciare le difficoltà del comparto

ISERNIA. Ha ripetutamente denunciato le criticità operative derivanti dalla carenza di personale e di mezzi adeguati ed ora è rimasto coinvolto in una vicenda giudiziaria. Si tratta del primario del Pronto Soccorso di Isernia Lucio Pastore, rinviato a giudizio per omicidio colposo.

I fatti contestati riguardano il decesso di un’anziana donna, giunta nel reparto di urgenza dell’ospedale Veneziale in condizioni critiche, mentre in servizio – riferisce il diretto interessato – c’erano solo due medici e un portantino alle prese con almeno 30 utenti bisognosi di cure. I familiari della signora avrebbero contestato presunti ritardi nello svolgimento degli accertamenti come anche incertezza sulle cause della morte. Accuse delle quali il noto medico risponderà nelle opportune sedi, ma che spingono lo stesso Pastore ad evidenziare e rammentare come egli stesso nei giorni scorsi abbia ripetutamente avvertito l’Asrem, la prefettura e la procura delle difficoltà operative per i sanitari, con ipotetici pericoli per l’utenza e le eventuali responsabilità in capo al personale medico operante. Ed ecco il drammatico risvolto.

Il medico, assistito dall’avvocato Oreste Scurti, sarà in aula ad aprile per la prima udienza del processo e nella circostanza – spiega – “chiamerà in causa tutti quegli attori che erano stati avvisati dello stato di precarietà in cui versa il Pronto Soccorso e dei pericoli connessi”.

Intanto, prosegue lo stop agli interventi chirurgici programmati al Veneziale come conseguenza della riduzione, da parte della commissaria Asrem, della possibilità di effettuare prestazioni aggiuntive, che va ad aggiungersi al blocco del turnover. Anche se Maria Virginia Scafarto, a TeleRegione Molise, ha negato la paralisi dell'attività operatoria.

In ogni caso, quella delle prestazioni aggiuntive, che per alcuni medici sfiorano il tetto delle 500 ore, è di certo una soluzione costosa alla mancanza di personale. Ma nelle more dei necessari concorsi pubblici per nuove assunzioni, sarebbe considerata l’unica via alternativa al blocco delle attività. Ed oggi le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. O meglio sulla pelle dei pazienti.

