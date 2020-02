Il fiuto di Baghera non sbaglia, il cane antidroga scopre marijuana nascosta in auto

Denunciato un giovane del posto che aveva provato a sfuggire al posto di blocco dei carabinieri



ISERNIA. Alla vista della pattuglia aveva cercato di defilarsi sorpassando un’autovettura. Ai carabinieri di Isernia questa manovra non è sfuggita e l’auto è stata fermata per i controlli. All’interno della Ford Fiesta due giovani del posto sottoposti entrambi a perquisizione. Insieme ai militari anche il cane antidroga ‘Baghera’ che ha fiutato qualcosa all’interno dell’abitacolo.

Al disotto del tappetino, infatti, è stata rilevata la presenza di un coperchio in plastica di piccole dimensioni. Al di sotto del coperchio è stata scoperta un’intercapedine dal cui interno sono state estratte numerose bustine in plastica contenenti marijuana per un peso complessivo di 12 grammi circa. Droga destinata allo spaccio. Il conducente proprietario dell’auto è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre la sua autovettura è stata sequestrata.

