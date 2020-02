Malmenata dal marito, finisce in ospedale e poi in una casa protetta

Protagonista, suo malgrado, una giovane donna residente nell’hinterland di Campobasso. L’uomo è stato denunciato. Sono in corso le indagini della polizia

CAMPOBASSO. Attimi di violenza quest’oggi in un centro della provincia di Campobasso. E non sarebbe neanche la prima volta. Una giovane donna è stata malmenata dal marito, riportando ferite che hanno richiesto le cure dei medici del Pronto Soccorso, con prognosi di dieci giorni. Sul posto è intervenuta una Volante della polizia, i cui operatori hanno denunciato l’uomo violento e hanno disposto il trasporto della donna in ospedale.

Sul caso sono state avviate le dovute indagini. Mentre per la giovane, dopo le medicazioni, si è provveduto al trasferimento in una casa protetta.

