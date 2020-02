Jaguar rubata a Campobasso nel giro di auto di lusso smontate e rivendute: due arresti

Da parte dei carabinieri di Cerignola, che dopo aver scoperto il giro hanno fatto un appostamento nei pressi del casolare dove venivano nascoste le macchine



CAMPOBASSO. Rubavano le auto in diverse zone D’Italia e poi le portavano in provincia di Foggia, per essere smontate e rivendute a pezzi nel mercato illegale. Tra queste una Jaguar F-Pace rubata a Campobasso.

Un giro scoperto dai carabinieri di Cerignola, che hanno arrestato due uomini di 31 e 38 anni. I militari, in un casolare nelle campagne di Borgo Mezzanone, qualche giorno fa avevano trovato due vetture di grossa cilindrata, rubate alcuni giorni prima a Brescia e a Desenzano del Garda. Avendo intuito che i responsabili le avessero lasciate nello stabile solo momentaneamente, in attesa di poterle poi spostare altrove, hanno organizzato un'attività di osservazione che alla fine ha consentito di sorprendere due persone, arrivate sul posto a bordo di altre due vetture, tra cui la Jaguar rubata il giorno stesso a Campobasso.

L'uomo che conduceva l'auto di lusso è quindi entrato nell’edificio recintato per nascondere la vettura mentre il suo complice, a bordo di una Fiat Panda, è rimasto davanti al cancello spostandosi avanti e indietro, per perlustrare l'area e verificare l'eventuale presenza delle forze di polizia. Alla fine entrambi si sono allontanati dallo stabile, dopo aver chiuso il cancello principale, a bordo della Panda. Quindi l’inseguimento dei carabinieri, il tentativo di fuga e l’arresto.

Le tre auto sono state recuperate per la restituzione ai proprietari. Il Gip del Tribunale di Foggia, dopo la convalida del fermo, ha disposto nei confronti dei due fermati l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

