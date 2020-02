Ruba una Fiat Panda a una donna: inseguito dai carabinieri lascia l’auto e fugge a piedi

E’ successo a Termoli. L’uomo è riuscito a dileguarsi

TERMOLI. Ruba una Fiat Panda e tenta di fuggire nel centro di Termoli a velocità sostenuta. I carabinieri hanno inseguito l’uomo a bordo del veicolo, che quando ha capito di non poter far perdere le sue tracce ha lasciato l’auto ed è scappato a piedi nelle vie secondarie.

Dai controlli i militari hanno accertato che la macchina era stata rubata nella zona. Lo hanno quindi restituito alla proprietaria, una donna di Termoli, che non si era ancora accorta del furto. Sono in corso le indagini per identificare l’autore del furto.

