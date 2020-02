Isernia, schiuma bianca nel torrente Rava: la segnalazione

La presenza è stata rilevata nell’area di Le Piane



ISERNIA. Schiuma bianca nel torrente Rava a Isernia. Non è la prima volta che si verifica un fenomeno del genere e naturalmente, anche in questo caso, non è passato inosservato.

La segnalazione arriva dalla zona di Le Piane dove è stata notata la presenza di schiuma lungo gli argini del corso d’acqua.

L'auspicio dei cittadini e che vengano eseguiti gli accertamenti necessari per capire la causa.

