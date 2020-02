Denunciato per lesioni e minacce, dopo 8 anni scatta l’arresto

L’uomo, un 40enne di Santa Croce di Magliano dovrà scontare la pena degli arresti domiciliari



SANTA CROCE DI MAGLIANO. I carabinieri di Larino hanno tratto in arresto un 40enne, residente a Santa Croce di Magliano, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino. L’uomo deve scontare una pena di 4 mesi e giorni 15 di reclusione per i reati di lesioni personali e minaccia aggravata in concorso, commessi a Santa Croce di Magliano nel mese di febbraio del 2012.

L’arrestato, dopo le formalità di rito è stato posto, in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione, dai carabinieri della Stazione di Santa Croce di Magliano che gli hanno notificato il provvedimento.

