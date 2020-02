Ricoverata al ‘Cardarelli’ con sospetto Coronavirus: negativo il test sulla 27enne molisana

Il risultato arrivato oggi dall’Istituto 'Spallanzani' di Roma. La ragazza, di Termoli, tornata da un viaggio a Pechino con tosse e febbre, resta in isolamento nel reparto di Terapia infettiva

CAMPOBASSO. Tornata da un viaggio in Cina, non è affetta da Coronavirus la 27enne molisana ricoverata da ieri in isolamento, nel reparto di Terapia infettiva dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso.

Lo ha accertato il test effettuato dall’istituto ‘Spallanzani' di Roma, i cui risultati sono stati resi noti nella tarda mattinata di oggi. La ragazza, di Termoli, mercoledì ha evidenziato sintomi sospetti, tosse e febbre, che uniti al fatto che rientrava in Molise da Pechino hanno fatto scattare l’allarme.

Da qui il ricovero d’urgenza e l’avvio degli accertamenti previsti dal Ministero della Salute, per arginare la diffusione del Coronavirus in Italia. Quindi la trasmissione dell’esito del primo test, negativo, a cui faranno seguito ulteriori accertamenti.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/