Sterpaglie e ulivi in fiamme, vigili del fuoco in azione

Il vasto incendio è divampato nella zona dello Zuccherificio del Molise e le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore

TERMOLI/PORTOCANNONE. Sterpaglie e ulivi abbandonati in fiamme nell’inverno anomalo molisano. Dal primo pomeriggio di oggi e fino alle ore 18:00 circa, uomini e mezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono stati impegnati per lo spegnimento di un incendio divampato in un'area sita alle spalle dello Zuccherificio, sul versante del comune di Portocannone.

Il rogo ha interessato 1,7 ettari di vegetazione.

