Vasto incendio a Roccaravindola, il denso fumo mette in allarme i passanti: vigili del fuoco in azione

ROCCARAVINDOLA. Vasto incendio questo pomeriggio intorno alle 15 a Roccaravindola, in un terreno nei pressi dell’ex cementificio, vicino al Ponte dei 25 Archi, dove erano custoditi materiali destinati all’irrigazione dei campi. In fiamme rivestimenti di plastica e guaine di tubi che hanno causato un denso fumo nero, tale da allarmare i passanti, i quali hanno chiesto l’intervento dei vigili del fuoco. I caschi rossi sono intervenuti per domare il vasto rogo con tre squadre e quattro autobotti. Ed hanno lavorato a lungo per estinguerlo. Tuttavia, ritengono che il materiale bruciato non sia nocivo. Sul posto anche i proprietari del terreno e i carabinieri, chiamati ad indagare sull’origine dell’incendio, che non si esclude possa essere dolosa.



