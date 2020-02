Giancarlo Conticchio è il nuovo questore di Campobasso. Sostituisce Alberto Francini

La decisione del Dipartimento di Pubblica sicurezza, che ha disposto un movimento di dirigenti in 14 città italiane



CAMPOBASSO. Giancarlo Conticchio è il nuovo Questore di Campobasso. Prende il posto di Alberto Francini, alla guida della questura di via Tiberio per pochi mesi. Lo ha deciso il Dipartimento di pubblica sicurezza, che ha disposto un ampio movimento di dirigenti, che coinvolge 14 città italiane.

Conticchio, 59 anni, pugliese, vice direttore della Scuola superiore di Polizia e direttore del Servizio Affari generali, è stato prefetto di Cosenza, dopo l’impegno nel Compartimento della Polizia ferroviaria per la Puglia, Basilicata e Molise. E' laureato in giurisprudenza e si è specializzato in Criminologia clinica e psichiatrica forense all'Università di Bari.

Sposato e padre di due figli, è in polizia dal 1988. Ha prestato servizio nel VII Reparto Mobile di Bologna, occupandosi della gestione di manifestazioni di Ordine pubblico, tra cui i servizi di ordine pubblico in occasione dei Mondiali di calcio del 1990.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale https://www.facebook.com/groups/522762711406350/