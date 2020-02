Si schiantò con il caccia su una collina di Carovilli, condannato militare molisano

Il pilota 41enne dovrà pagare 300mila euro per risarcire il Ministero della Difesa



CAROVILLI. Decise di volare su Carovilli, suo pese d’origine, con il caccia dell’Aeronautica militare ma qualcosa andò storto e ciò che ne derivò fu uno schianto su una collina nei pressi del comune alto molisano. L’episodio avvenne nell’agosto del 2014 e in questi giorni è arrivata la richiesta di risarcimento da parte dello Stato.Il militare, infatti, non doveva essere lì in quel momento perché la tratta da seguire era tutt’altra.

Secondo la Procura, infatti: “Il velivolo militare, a seguito dell’esecuzione di alcune manovre acrobatiche a bassissima quota ed al di fuori dei limiti operativi consentiti, precipitava su di una collinetta boscosa, in località Fratangelo, ad 1 Km a sud-est del Comune di Carovilli, andando completamente distrutto. Si sarebbe, quindi, determinato un danno all’erario pari complessivamente ad euro 3.754.205,62, di cui euro 3.642.727,83 quale valore del velivolo, euro 2.403,54 per il valore del carburante, euro 89.228,00 per costi di rimozione rottami ed euro 19.846,25 per danni da disservizio”.

Insomma l’ammontare del danno sarebbe di gran lunga superiore alla sanzione comminata (300 mila euro) questo perché si è ricondotto il fatto di causa “nell’alveo di una condotta occasionale di esibizione di una malintesa esuberanza militaresca, che il Collegio non ritiene giusto segni in maniera sostanzialmente irreversibile, attraverso una ingentissima condanna risarcitoria, la situazione economico-esistenziale dell’ufficiale”.

