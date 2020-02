Gestivano lo spaccio di droga a Campobasso: dieci condanne per l’operazione ‘Drug Market’

Con il rito abbreviato. Per quattro posizioni, le più pesanti, riconosciuta l’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio

CAMPOBASSO. Spaccio di droga a Campobasso, arrivate le condanne per l’Operazione ‘Drug Market’, che aveva portato i carabinieri del capoluogo a smantellare il ‘mercato della droga’ messo in piedi da due famiglie della città. Negli appartamenti in cui si spacciava droga a ogni ora del giorno.

Le condanne, quasi tutte con il rito abbreviato (ma c’è anche un patteggiamento), sono state pronunciate questa mattina dal Tribunale di Campobasso. Sono quattro le posizioni più pesanti, quelle per le quali è stata riconosciuta l’associazione a delinquere ai fini di spaccio. In questo caso condanne da 6 anni fino a 8 anni e 6 mesi.

(seguono aggiornamenti)

