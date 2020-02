‘Non siete soli, chiamateci sempre’: la Polizia scende in campo al fianco degli anziani

Continuano gli incontri promossi nell’ambito della campagna di informazione voluta dal questore di Isernia Pellicone

ISERNIA. Prevenire e contrastare, in maniera efficace, il fenomeno delle truffe agli anziani. Questo l’obiettivo della campagna di informazione voluta dal questore di Isernia Roberto Pellicone.

La settimana scorsa, il personale della Questura ha incontrato gli anziani presso la Parrocchia ‘San Giovanni in Platea’ di Venafro. Nel corso dell’incontro, organizzato dalla Croce Rossa in collaborazione con il parroco Don Salvatore Rinaldi, gli agenti hanno fornito consigli preziosi ai presenti, anche grazie alla proiezione di filmati che spiegano in modo semplice ma efficace le modalità più frequenti con cui vengono realizzate le truffe ai danni di persone vulnerabili.

Nuovo appuntamento domani, 18 febbraio, a Sant’Agapito: alle ore 15.30, presso l’ex edificio scolastico in località Temennotte e, alle ore 16.30, presso la Sala Consiliare dell’edificio comunale.

Oltre al personale della Questura, parteciperanno gli operatori della locale Sezione di Polizia Postale che interverranno sul tema delle truffe on-line. Il motto della Polizia è essere sempre al servizio del cittadino: denunciate senza timore ogni contatto e situazione sospetti!

