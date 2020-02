Colpo in un supermercato sventato dai carabinieri, ladri in fuga

L’episodio è avvenuto durante la notte nel comune di San Felice del Molise

TERMOLI. Avevano puntato ad un supermercato nella zona di San Felice del Molise per fare razzia di prodotti e denaro. La banda ha raggiunto con un’auto l’esercizio commerciale e si aggirava intorno all’edificio cercando il modo per entrarvi. L’arrivo della pattuglia dei carabinieri, però, ha fatto saltare i loro piani. Una volta vista la volante, infatti, i malviventi si sono messi in fuga facendo perdere le proprie tracce.

Intanto diversi controlli da parte dei carabinieri sono stati effettuati su tutta la zona del Basso Molise per contrastare anche lo spaccio di sostanze stupefacenti. Tale attività ha portato alla denuncia di un trentenne incensurato del posto scoperto dai militari con addosso 13 grammi di marijuana. L’attività perquisitiva, estesa anche al domicilio dell’uomo, ha prodotto un sequestro di ulteriori grammi di hashish e cocaina.

.

