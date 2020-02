Coronavirus e difetti nella comunicazione: disagi nell’Isernino

Alcuni cittadini, preoccupati per il loro stato di salute, si sono rivolti ai numeri indicati nell’informativa dell’Asrem, non riuscendo però a ottenere le risposte desiderate



ISERNIA. In Molise non risultano casi conclamati e neppure sospetti. Eppure le ansie e i timori legati alla diffusione del Coronavirus nel nord Italia, rischiano di trasformarsi in psicosi anche nella nostra regione.

Ed è proprio il panico che bisogna evitare, quello che comincia, come era prevedibile, a farsi largo. Numerose, per esempio, le chiamate giunte ai numeri di emergenza a cui il governatore Donato Toma ha consigliato di rivolgersi, in caso di necessità e contenute nell’informativa diramata dall’Asrem.

E proprio in merito, almeno nella serata di ieri, si sono registrati disagi. Stando a quanto riferito, alcuni cittadini residenti nell’Isernino, temendo per il loro stato di salute, hanno provato a contattare il 1500, numero attivato dal Ministero. Ma è stato impossibile riuscire a parlare con un operatore per avere informazioni: numero occupato per le troppe chiamate, evidentemente. Così si sono rivolti al 118. In questo caso, alcuni si sono sentiti rispondere di non essere stati ancora informati e preparati riguardo alla gestione di questo tipo di richieste. E anche di essere molto impegnati nel far fronte agli interventi ordinari, già complicati da fronteggiare, alla luce delle note carenze con cui la sanità molisana deve fare i conti ogni giorno.

Qualche difetto nella comunicazione, almeno in fase iniziale c’è stato, dunque. Certo è che la prima regola resta quella di fare appello al buon senso, considerando anche il fatto che in questo periodo si sta registrando il picco massimo di influenza comune. Dunque, sì alla prudenza ma senza farsi prendere dal panico e rivolgersi ai numeri di emergenza solo in caso in cui ci siano timori fondati. Fermo restando che chi risponde alle chiamate deve essere messo in condizione, per tempo, di farvi fronte seriamente. Altrimenti si rischierebbe il caos.

