Campobasso, il nuovo questore Conticchio si presenta: io poliziotto dal volto umano

Nella sala di via Tiberio le prime parole del dirigente di polizia che sostituisce l’uscente Alberto Francini



CAMPOBASSO. Si è insediato Giancarlo Conticchio, il nuovo questore della provincia di Campobasso che succede ad Alberto Francini. Oggi nella sala di via Tiberio le sue prime parole rivolte ai cittadini: “Torno qui dopo 9 anni – ha spiegato - torno portando con me un bel ricordo e la grande generosità del popolo molisano. Ringrazio il capo della Polizia Gabrielli che mi ha dato l’onore di dirigere questa importante realtà. Il Molise è una terra di forti valori sociali, una terra umile e onesta. Ringrazio il prefetto Maria Guia Federico a cui non mancherà il mio apporto istituzionale.

Io sono uno sbirro dal volto umano – ha poi sottolineato Conticchio - ma al tempo stesso sono uno sbirro. Mi piace frequentare il territorio, mi piace essere con la gente. Sono 32 anni che sono un poliziotto, una scelta che ho fatto fino a quando avevo 16 anni, quella di indossare un uniforme. L’ho indossata fino a ieri come vice direttore della scuola di polizia, dove vengono formati i funzionari di polizia. Da lì sono andato via con dispiacere, perché stare a contatto con i giovani è la cosa più bella che ci possa essere. Ma io servo lo Stato, non mi servo dello Stato, siamo scelti per servire le istituzioni.

Oggi sono orgoglioso di servire la comunità molisana – ha proseguito Conticchio - perché ho scelto da sempre di servire gli altri. Nessuno mi obbligò a fare domanda in polizia, ho scelto questo mestiere perché sono uno che crede fortemente nel valore di aiuto che la polizia di Stato dà ai cittadini.

Conto molto, in questo senso, anche nella collaborazione dei cittadini. Gradirei avere una cittadinanza attiva, con il cittadino che partecipa con le forze dell’ordine. Ciò che mi sta a cuore è la tutela dei cittadini, con particolare dedizione delle fasce deboli, bambini, donne e anziani in primis. Continuerò a lavorare sulle orme del mio predecessore Franchini che ringrazio per quanto di buono svolto fino ad ora”.

