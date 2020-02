Auto si schianta contro un muretto, donna portata al Pronto soccorso

L’impatto è avvenuto sulla statale 17 in agro di Vinchiaturo, sul posto anche i vigili del Fuoco



VINCHIATURO. Questa mattina una donna a si è schiantata con la sua auto contro un muretto che delimitava un centro commerciale lungo la statale 17 in agro di Vinchiaturo. Soccorsa dal 118 la donna è stata trasportata al Pronto soccorso del Cardarelli. Intanto sul posto sono giunti anche i vigili del Fuoco in quanto l’auto è alimentata a Gpl ed è stato necessario mettere in sicurezza la zona. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.

