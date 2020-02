Coronavirus, chiesta la sospensione delle udienze al tribunale di Isernia

L’istanza è stata presentata dal direttivo della Camera Penale alla luce dell’emergenza che si sta vivendo nel nord Italia e delle disposizioni riguardanti le misure preventive



ISERNIA. Sospendere da subito e per almeno una settimana tutte le udienze ordinarie, penali e civili (eccezion fatta per le urgenze comunque contenute a un limitato numero di persone) al tribunale di Isernia. Questa la richiesta formulata al presidente Vincenzo Di Giacomo dal direttivo della Camera Penale Circondariale.



Un’istanza presentata in attesa di attuare le misure ipotizzate e quelle nuove da adottare anche a tutela delle altre persone che, per varie ragioni, frequentano il Palazzo Di Giustizia.

Ad avviso della Camera Penale, guidata dal presidente Francesco La Cava, quanto disposto dalla Conferenza Permanente non prevede “disposizioni adottate in favore di avvocati, parti, imputati e testi che quotidianamente frequentano il tribunale per le attività di relativa competenza o la partecipazioni alle udienze.

Il normale e sicuro svolgimento delle udienze non può essere certamente garantito con le misure adottate a esclusivo e diretto beneficio del personale dipendente – si legge ancora nella delibera -. E non è concretizzabile che chiunque entra in tribunale sia munito di mascherina e altri strumenti di protezione, considerando che si tratta di materiale ormai difficilmente reperibile nelle attività commerciali”.

