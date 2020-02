Truffe agli anziani, malviventi in trasferta nel mirino del questore di Isernia

Non potranno tornare a Frosolone per i prossimi tre anni il 34enne e il 47enne arrestati qualche tempo fa dai Carabinieri perché accusati di aver provato a raggirare alcuni pensionati

ISERNIA/FROSOLONE. Prevenire qualsiasi forma di reato per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Una ‘mission’ per la Polizia di Isernia e continua dunque l’attività predisposta dal questore Roberto Pellicone.

A seguito di mirati servizi di controllo sul territorio sono stati emessi altri provvedimenti di divieto di ritorno.

Non potranno infatti tornare a Frosolone tre anni, un 34enne ed un 47enne con a carico numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la fede pubblica, per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, per stupefacenti e per guida senza patente.

Entrambi provenienti dal territorio campano e soprattutto destinatari di altri provvedimenti di Divieto di Ritorno in altri Comuni, i due sono stati arrestati dai Carabinieri della locale Stazione i quali, allertati dai cittadini poiché stavano tentando di portare a compimento truffe ai danni di persone anziane, sono riusciti a bloccarli dopo un breve inseguimento.

All’interno del veicolo sono stati trovati un coltello a serramanico della lunghezza di 17 cm, una mazza da baseball ed altri arnesi atti allo scasso, materiale immediatamente sequestrato.

Ancora una volta l’attività di prevenzione e la sinergia tra le Forze dell’Ordine operanti sul territorio hanno prodotto i loro frutti.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale