Materiale pirico e ordigni fatti in casa: arrivano gli artificieri

Sul posto anche i vigili del fuoco: sequestrati oggetti esplodenti fuori legge

FORLI DEL SANNIO. Disoccupato con la passione per gli esplosivi perquisito in casa dai carabinieri. Si sono presentati dopo le 17, a bordo di una camionetta che non poteva passare inosservata: artificieri antisabotaggio, unità speciale dei militari dell'Arma, intervenuta a Forli del Sannio, a quanto pare, per verificare una segnalazione. In casa di un residente del posto, infatti, sono stati ritrovati materiale pirico e ordigni fai da te non consentiti dalla legge. Parte di quel materiale sarebbe stato sequestrato. Sul posto anche i vigili del fuoco, evidentemente chiamati a scopo precauzionale.

