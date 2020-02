Trambusto al pronto soccorso per molisano con sospetto Coronavirus. Paziente in isolamento

Aveva avuto contatti con persone dell’area rossa di cordone sanitario. Si trova nel reparto di Malattie infettive, in attesa dell’esito del tampone. Ieri il caso che aveva fatto discutere, visto che è stato necessario procedere alla sanificazione dei locali



CAMPOBASSO. Sospetto Coronavirus, attesa per l’esito del test effettuato sulla donna del Basso Molise arrivata nella tarda mattinata di oggi in ambulanza all’ospedale ‘Cardarelli di Campobasso con sintomi sospetti: tosse, febbre, difficoltà respiratorie. La donna, che come ha riferito il governatore Donato Toma ha avuto contatti con persone dell’area rossa di cordone sanitario, è stata sottoposta al settimo tampone effettuato in Molise. Gli altri sei sono risultati tutti negativi.

Ieri lo scompiglio al pronto soccorso del ‘Cardarelli’ di Campobasso, dove il personale sanitario si è trovato ad affrontare il caso di un paziente molisano proveniente dalle aree del contagio.

Grande l’apprensione, ma dopo poche ore è arrivato il verdetto, fortunatamente rassicurante: test negativo, nessuna infezione da Covid-19.

Nonostante questo non è mancato il trambusto, vista la necessità di allontanare i pazienti in attesa al pronto soccorso, per procedere alla sanificazione dei locali, prevista dal protocollo messo a punto dal ministero della Salute, come ha anche confermato ancora Toma.

Il Molise resta dunque fortunatamente tra le regioni italiane ‘no cluster’, ovvero senza contagi. Sono tuttavia 98 le persone sotto sorveglianza, perché provenienti dalle regioni dove ci sono stati casi di Coronavirus e 65 quelle in isolamento, avendo avuto contatti con le aree dei focolai, come ha detto lo stesso Toma, nella sua informativa in Consiglio regionale. A questi si aggiungono i 190 allievi agenti della Scuola di Polizia, arrivati da Piacenza a Campobasso. Stanno tutti bene, ma sono in quarantena per così dire 'domiciliare'.

