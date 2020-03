Droga ‘porta a porta’: nei guai giovane pusher altomolisano

Consegnava stupefacenti a domicilio nei week end. Scoperto dai carabinieri è stato raggiunto da provvedimento di obbligo di dimora

AGNONE. Obbligo di dimora per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti. È la misura emessa dalla procura della Repubblica di Isernia a carico di un giovane altomolisano sorpreso, all’atto di un controllo dei carabinieri, con addosso alcune dosi di eroina.

Ma era solo la punta di un iceberg. All’esito di più accurate indagini, è, infatti, emerso che il ragazzo era solito consegnare a domicilio, nei week end, stupefacenti a fedeli clienti: dal giovanissimo fino al padre di famiglia. Attività che svolgeva in diversi comuni proprio dell’alto Molise.

Al giovane è stato così notificato l’obbligo di dimora nel Comune di residenza con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno.

