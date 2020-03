Minacce e aggressioni per estorcere denaro a un imprenditore: cinque arresti

Operazione dei Carabinieri di Termoli messa a segno in tre regioni a seguito delle indagini partite dalla denuncia della vittima. Gli indagati sono stati confinati ai domiciliari



TERMOLI. Cinque arresti in tre regioni: questo in sintesi il bilancio dell’operazione anti-estorsione messa a segno nelle ultime ore dai Carabinieri della Compagnia di Termoli. Le misure cautelari sono state eseguite nelle province di Foggia, Caserta e Chieti.

L’attività investigativa è stata sviluppata principalmente durante lo scorso autunno dai militari della Sezione Operativa di Termoli, della Stazione di Montenero di Bisaccia e, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Larino, ha permesso l’individuazione della fattispecie di reato consumato.

Le indagini sono partite dalla denuncia di un imprenditore molisano, vittima di estorsione da parte degli indagati e che, a vario titolo, hanno posto in essere minacce e aggressioni finalizzate a ottenere un illecito vantaggio economico. Le complesse e prolungate indagini, compiute anche attraverso idonee attività tecniche, hanno lasciato emergere le varie responsabilità e dinamiche del gruppo, composto da soggetti che, sebbene residenti o domiciliati in zone lontane tra loro, avevano definito obiettivi e modalità esecutive per perseguirli.

L’impegno dei militari operanti, sotto l’azione di indirizzo della competente Autorità Giudiziaria frentana, profuso con competenza e incisività per disarticolare il progetto criminoso, ha consentito di neutralizzare l’azione delittuosa e assicurare i cinque uomini accusati, dunque, di estorsione. Utile ai fini investigativi è risultato essere il contributo fornito dalla vittima del reato, che non ha esitato a rivolgersi alle Forze dell’Ordine per raccontare l’inferno in cui era precipitato.

Le indagini, come sottolineato peraltro dai vertici della Procura della Repubblica di Larino, testimoniano nuovamente che il rapporto di fiducia tra il cittadino e l’Arma consente di addivenire alla soluzione di problemi che, solo apparentemente, possono sembrare insormontabili agli occhi della vittima di un reato.

L’attività di contrasto dei Carabinieri alle diverse forme di illegalità continuerà incisiva sul territorio del basso Molise, tesa a scoraggiare e reprimere eventuali tentativi di infiltrazione da parte di soggetti o sodalizi criminosi provenienti anche da altre regioni, e a rassicurare la comunità nel delicato campo della sicurezza pubblica.

