Coronavirus, altri tre casi in Molise: erano nella compagnia del medico di Termoli contagiato

La notizia si è diffusa questa mattina. Alle 12 conferenza stampa urgente del governatore Donato Toma, per fare il punto sulla situazione in regione

CAMPOBASSO. Coronavirus, sale il numero delle persone infette in Molise. Altre tre persone di Termoli sono risultate positive al test del Covid-19. Tra loro due operatori sanitari.

Si tratta di componenti della comitiva tornata in Molise da una vacanza in Trentino, della quale faceva parte il medico termolese, in servizio all’ospedale ‘San Timoteo’, risultato positivo e ricoverato al ‘Cardarelli’, in condizioni stabili.

Per i tre nuovi pazienti, come anticipa l’Ansa, è stato disposto l’isolamento domiciliare, in attesa del test di conferma inviato all’Istituto superiore di sanità. Intanto il governatore Donato Toma ha convocato una conferenza stampa urgente, per fare il punto sulla situazione in Molise e illustrare le nuove disposizioni previste dal Decreto del Governo per cercare di fermare il contagio.

