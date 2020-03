Coronavirus, interdetto il Pronto soccorso di Termoli

Il provvedimento temporaneo, reso noto dal governatore del Molise in una conferenza stampa, a palazzo Vitale, convocata proprio per illustrare i provvedimenti adottati da Regione e Asrem alla luce della diffusione del Covid-19.

La misura si è resa necessaria a causa degli ultimi contagi riscontrati proprio a Termoli, nella comitiva di ritorno da una vacanza in Trentino. Mentre il medico aveva da subito accusato sintomi simil-influenzali, pertanto non era tornato al lavoro, i due operatori sanitari che avevano viaggiato con lui e oggi positivi al virus avevano ripreso servizio perché asintomatici.

Il direttore generale dell'azienda sanitaria Oreste Florenzano e il direttore sanitario Virginia Scafarto hanno altresì spiegato che i pazienti con urgenze verranno trasferiti all'ospedale di Vasto che, per la circostanza, metteranno a disposizione anche due ambulanze.

