Coronavirus, in Molise uno dei contagiati in terapia intensiva. A Termoli controlli su 150 persone

CAMPOBASSO. Coronavirus, è in Terapia intensiva all’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso uno dei 7 molisani risultati positivi al test del Covid-19. Le condizioni del paziente sono infatti peggiorate nel corso delle ore, tanto da indurre i medici a trasferirlo dal Reparto di Malattie infettive, dove era ricoverato fino a questa mattina, a Terapia intensiva.

Situazione di grande difficoltà invece a Termoli, dopo che è stata confermata la notizia dei tre operatori sanitari del ‘San Timoteo’ contagiate dal Coronavirus, probabilmente a seguito di una vacanza in Trentino Alto Adige. Uno di loro, un medico con febbre e tosse, non è rientrato in servizio. Altri due, una dottoressa e il marito infermiere, lunedì sono invece tornati al lavoro, forse perché asintomatici.

In corso dunque controlli cautelativi nei pazienti e nei dipendenti dell’ospedale che sarebbero entrati in contatto con loro. Circa 150 i tamponi che dovranno essere effettuati, fino ad ora ne sarebbero stati completati solo un settantina, con le persone che ancora devono effettuare il test impossibilitate a lasciare il 'San Timoteo'.

L’Asrem sta infatti cercando di ricostruire tutta la rete di contatti, interna ed esterna all’ospedale, per escludere la presenza di altri contagiati. Oltre ai due operatori sanitari è risultata positiva anche la figlia della coppia. Tutti e tre sono in isolamento domiciliare.

