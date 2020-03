Coronavirus, in Molise 5 nuovi casi

Il bollettino della Regione aggiornato agli ultimi accertamenti effettuati

CAMPOBASSO. Coronavirus: sono 5 i nuovi casi accertati in Molise. Lo ha annunciato la Regione Molise. Nella giornata di ieri si è proceduto ad effettuare, complessivamente sul territorio di competenza Asrem 72 tamponi di controllo.

La maggior parte sono stati effettuati pal Pronto Soccorso di Termoli. Nella nottata, e in step successivi, sono stati sviluppati i relativi test. Al momento, ma è ancora in corso l’ultimazione dei test su tutti i tamponi prelevati, sono stati rilevati 5 casi positivi. Di questi, 2 riguardano personale in servizio presso il P.O. di Termoli, 3 altri cittadini sempre della zona di Termoli.

Dei 5 nuovi casi positivi, 4 sono legati al cluster epidemiologico dei turisti rientrati dal Nord Italia ed 1 è relativo ad un cluster epidemiologico proveniente sempre da altra regione.

Tutti i pazienti sono in isolamento e, attualmente, non ricoverati a Campobasso. Su Isernia ci sono 4 pazienti in isolamento domiciliare, che non presentano, per ora, sintomi.

Le attività del Pronto Soccorso di Termoli sono, al momento, sospese e resta un contingente ridotto di personale per l’assistenza ai pazienti ricoverati.

(seguono aggiornamenti)

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale