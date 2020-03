Isernia, coronavirus: tre medici in quarantena

A scopo precauzionale: sono stati in contatto con la guardia medica risultata positiva al tampone, che però su di loro non è stato ancora effettuato



ISERNIA. Sono in quarantena nelle loro abitazioni tre medici di continuità assistenziale. Un provvedimento necessario a seguito della positività al coronavirus per la guardia medica di Venafro che domenica ha prestato servizio a Isernia come sostituta. I tre infatti, sono entrati in contatto - uno direttamente, gli altri due in maniera meno 'ravvicinata' - con la collega, risultata infetta solo qualche giorno essere stata in servizio nel capoluogo, lo scorso 1^ marzo. Asintomatici, su di loro non è ancora stato effettuato il tampone per togliere ogni dubbio.

La collega di Venafro che invece risulta contagiata al momento si trova in isolamento a Roma, dove è stata sottoposta al tampone a inizio di questa settimana, dopo essere entrata in contatto con una paziente risultata affetta da Covid-19 presso il centro di malattie infettive capitolino in cui presta servizio.

Intanto ieri sera il presidio della Guardia Medica di Isernia è rimasto chiuso per i necessari interventi di sanificazione degli ambienti. Questa sera il servizio tornerà a essere garantito, anche se, con quattro medici in meno, è stato necessario procedere a una riorganizzazione dei turni con ulteriori sostituzioni, a totale discapito del sistema sanitario locale nell'attuale fase di emergenza.

