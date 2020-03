Coronavirus, si aggrava la situazione in Molise: due pazienti in rianimazione, altri contagi

Situazione critica a Termoli, dove sono stati chiusi il Pronto soccorso e la sede del 118, con il personale sanitario messo in quarantena domiciliare. Sono in totale 14, al momento, le persone positive al test. E a Larino contagio per un dipendente comunale

CAMPOBASSO. Emergenza Coronavirus, due nuovi contagi a Termoli e due pazienti in Rianimazione all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Si aggrava la situazione in Molise, dove aumenta il numero dei positivi al Covid-19, soprattutto a Termoli e dove le condizioni di salute delle persone ricoverate in un primo momento nel reparto di Malattie infettive è peggiorata. Tanto da rendere necessario un altro ricovero in Terapia intensiva, dopo quello già disposto nella giornata di ieri.

Ecco i numeri complessivi del contagio stando al bollettino della Regione Molise di oggi, 6 marzo, delle ore 19.30: 14 persone positive, di queste 2 in terapia intensiva, 3 in malattie infettive, 9 presso abitazioni; 150 in isolamento precauzionale; 144 in sorveglianza. A questi vanno aggiunti i casi dell'89enne di Sesto Campano ricoverato allo Spallanzani e della guardia medica di Venafro in quarantena a Roma: dunque 14 in Molise, ma 16 i molisani infetti.

Critica la situazione all’ospedale San Timoteo, dove il Pronto soccorso è stato chiuso e tutti gli operatori sanitari, medici e infermieri, sono stati messi in sorveglianza domiciliare, perché entrati in contatto con la dottoressa del 118 risultata questa mattina positiva al test del Covid-19. Alcuni reparti dell'ospedale, come riferisce l'Ansa, sono aperti per la presenza di pazienti assistiti da personale delle divisioni. Nel pomeriggio anche gli operatori del 118 Molise sono stati posti in quarantena e la sede di Termoli è di fatto non più operativa. Saranno gli operatori del 118 della sede di Montenero di Bisaccia ad assicurare il servizio a Termoli nella sede dell'associazione Misericordia

Intanto a Termoli, come disposto dal Comune, sono in corso gli interventi di sanificazione delle scuole. Che sono chiuse fino al 15 marzo, così come l’Università del Molise, che intanto ha deciso di far partire la didattica a distanza, per evitare di penalizzare gli studenti.

A Larino, infine, un dipendente comunale risulta positivo al virus. Lo si apprende in serata dalla pagina Facebook dell'ente.

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale