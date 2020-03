Isernia, niente tamponi da coronavirus per i medici in quarantena: ecco perché

Il protocollo: test solo su pazienti con sintomi e le guardie mediche non ne presentano

ISERNIA. Non sono stati sottoposti al tampone faringeo i tre medici di continuità assistenziale entrati in contatto - due indirettamente, uno durante lo svolgimento del turno - con la dottoressa risultata positiva al coronavirus. Da quanto appreso presso la Direzione Generale dell'Asrem, per loro non sarà eseguito alcun test in quanto risultano tutti e tre asintomatici. Lo stabilisce il protocollo dettato dal Consiglio superiore di Sanità lo scorso 26 febbraio, quando è stato delineato un cambio di strategia radicale rispetto all'inizio della fase d'emergenza, quanto il tampone veniva fatto anche agli asintomatici a contatto con persone infette dal coronavirus.

Ricordiamo che la dottoressa risultata contagiata ha effettuato il tampone un paio di giorni dopo essere stata in servizio a Isernia per l'ultima volta come sostituta, ovvero il 1^ marzo scorso. Tampone necessario, nel suo caso, in quanto sarebbe entrata in contatto a Roma, presso la struttura dove lavora abitualmente, con un paziente infetto e con sintomi manifesti.

I pazienti che sono stati visitati da lei domenica scorsa a Isernia, dunque, se asintomatici non devono allarmarsi né fare alcunché. In caso contrario, possono rivolgersi ai numeri d'emergenza della Regione Molise per prendere informazioni e capire il da farsi: 0874-313000 e 0874-409000.

L'invito che viene loro rivolto è quello di non farsi comunque prendere da ansie inutili.

Pba

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia al numero 3288234063 un messaggio con scritto “ISCRIVIMI”. Ricordati di salvare il numero in rubrica! Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale