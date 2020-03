Isernia, molestie in un locale e minacce di morte ai poliziotti: arrestato immigrato

Insieme ad un compagno era senza documenti in un bar e si è opposto al tentativo degli agenti di accompagnarlo in questura

ISERNIA. Venerdì pomeriggio gli agenti della Volante della questura di Isernia ha arrestato un immigrato 20enne che si è reso responsabile dei reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

Le volanti si sono recate in piazza della Repubblica, nel centro cittadino, in seguito ad una richiesta di intervento al 113 da parte del titolare di un bar che ha chiesto aiuto perché due persone stavano dando fastidio all’interno del locale.

Sul posto i poliziotti, mentre stavano procedendo all’identificazione dei due giovani, hanno ricevuto numerose offese e minacce e, siccome i due non avevano documenti necessari alla loro identificazione, si è reso necessario accompagnarli negli uffici della questura. A questo punto uno di loro, mentre saliva nell’auto della Volante, ha opposto resistenza continuando ad oltraggiare e minacciare di morte i poliziotti.

Con molta difficoltà i due giovani sono stati sottoposti alle procedure di identificazione: nei confronti di uno di loro, 19enne, è scattata la denuncia in stato di libertà per inosservanza della normativa sugli stranieri, mentre l’altro, d’intesa con il Pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Isernia, è stato tratto in arresto per i reati di resistenza e minacce a pubblico ufficiale e condotto nella locale casa circondariale in attesa del rito direttissimo che, molto probabilmente, verrà celebrato nella mattinata di oggi.

