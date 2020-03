Coronavirus, caccia ai detenuti fuggiti dal carcere. A Campobasso in arrivo reclusi da Modena

Posti di blocco in tutto il Molise. La protesta contro le restrizioni ai colloqui con i parenti a seguito dell’emergenza Coronavirus



CAMPOBASSO. Posti di blocco in Molise, per cercare di rintracciare i detenuti fuggiti questa mattina dal carcere di Foggia, per una protesta contro le restrizioni ai colloqui con i parenti a seguito dell’emergenza Coronavirus. Una quarantina i prigionieri riacciuffati, ma se ne cercano altri ancora irreperibili, che a quanto pare sarebbero riusciti a fuggire con delle auto.

Controlli a tappeto a Larino, dove al fianco di polizia e carabinieri è arrivato anche l’esercito. Posti di blocco anche agli ingressi di Campobasso.

Intanto nel capoluogo regionale la situazione potrebbe diventare incandescente, per il possibile arrivo nel penitenziario di via Cavour di una ventina di detenuti provenienti da Modena. Notizia anticipata dal Tg1 e confermata dal segretario del Sindacato di Polizia penitenziaria Aldo Di Giacomo. Si tratta di una parte degli uomini che ieri hanno dato vita alla rivolta nella quale sono morti diversi reclusi nel carcere emiliano.

“Se la notizia fosse confermata – la dichiarazione fatta all’Ansa del responsabile di Antigone Molise Gianmario Fazzini - stavolta il carcere di Campobasso rischierebbe il collasso totale. Arriveremmo a 193 detenuti – ha aggiunto - su una capienza di 106, quasi il doppio. Questo rappresenterebbe per i detenuti, che già sono esasperati da una invivibilità totale, una situazione di rischio ed emergenza".

