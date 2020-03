Isernia tira un sospiro di sollievo: negativo al tampone l'operatore del Veneziale

Lo confermano l'Asremo e l'ufficio stampa del presidente della Regione Molise

ISERNIA. La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata. Stando alle ultime conferme dell'Asrem e dell'ufficio stampa del presidente della Regione, si è trattato soltanto di un falso allarme: viene così ufficializzato l'esito negativo al test del tampone per il coronavirus effettuato sull'operatore dell'ospedale di Isernia che sarebbe entrato in contatto, a quanto pare durante un turno aggiuntivo presso il San Timoteo di Termoli, con un collega risultato invece positivo.



Già attorno alle 20 di questa sera era trapelata la prima indiscrezione, con i risultati che erano dati in arrivo in serata o, al massimo, in nottata. E così è stato. L'uomo, un rianimatore, sta bene e non presenta alcun sintomo. Era stato sottoposto al test per motivi precauzionali.

Secondo quanto dichiarato oggi pomeriggio, in tv, dal presidente della Regione Donato Toma e dal direttore generale Asrem Oreste Florenzano, avrebbero potuto essere stati presi, per alcune ore e a scopo precauzionale, dei provvedimenti di isolamento di alcune ali dell'ospedale Veneziale. Ora che è arrivato il riscontro del tampone faringeo, saranno prese le eventuali decisioni, ma è lecito comunque tirare un sospiro di sollievo. Da quel che è stato riferito, il sanitario non sarebbe in forze presso il Pronto Soccorso di Isernia, che è quindi rimasto accessibile anche in queste ore.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica