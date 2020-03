Postazioni di 118 sotto pressione, la Fismu si appella ai cittadini: "Evitate chiamate inutili"

Preoccupazione diffusa in queste ore anche per la tenuta del sistema di pronto intervento e per la salvaguardia degli operatori

CAMPOBASSO. Mentre è arrivata la conferma, nella prima mattina di oggi, del diciassettesimo caso di contagio da Covid-19 in Molise, riguardante una donna di Montenero Di Bisaccia attualmente ricoverata al reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, si susseguono da più parti gli appelli indirizzati ai cittadini ad evitare il rischio del diffondersi del contagio anche nella nostra regione. La preoccupazione è certamente rivolta alla tenuta del già fragile sistema sanitario regionale, in attesa di nuove assunzioni di personale e soprattutto della riapertura degli ospedali di Larino e Venafro, su cui ieri si è registrato un primo importante e atteso passo in avanti grazie all'approvazione della proposta da parte del Tavolo di Crisi Regionale per l'emergenza Coronavirus, annunciata dal Governatore Donato Toma.

Nel frattempo la FISMU Molise (Federazione Italiana Sindacale dei Medici Uniti), per voce del responsabile del 118 Giovanni Passarelli, è intervenuta per ribadire l'importanza di evitare quanto più possibile di intasare le postazioni sanitarie di pronto intervento. In una nota il rappresentante del Sindacato ha ricordato che al fine di "evitare esposizioni inque del personale medico, infermieristico e dei soccorittori, è necessario che il ricorso al 118 sia consentito solo nei casi di patologie acute, di improvvisa insorgenza o di gravi riacutizzzazioni di patologie preesistenti, o nell'eventualità di patologie che necessitano di approfondimenti diagnostici non differibili, in regime di ricovere ospedaliero, da parte di pazienti non autonomi; e che vanno altresì rinviate ai medici di medicina generale tutte le prestazioni differibili" che non attengono quindi alla situazione di emergenza.

