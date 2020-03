Coronavirus, positivo un molisano nel Pescarese

Si tratta di un uomo di 65 anni. Intanto, in Italia, il Covid-19 miete altre 368 vittime

PESCARA. C'è anche un molisano tra i 137 casi di coronavirus registrati in Abruzzo. Si tratta di un 65enne domiciliato in provincia di Pescara, come riferito dall'Ansa, che si aggiungerebbe così ai 17 casi di corregionali risultati infetti sul territorio.

Intanto, i numeri dell'emergenza continuano a salire in maniera preoccupante. Come dichiarato pochi minuti fa dal capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli nella quotidiana conferenza stampa, sono positive al Covid-19 ben 20.603 persone, con un incremento rispetto a sabato di 2.853, mentre il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - ha raggiunto i 27.747. Le vittime sono salite a 1.809, 368 in un solo giorno, il dato peggiore dall'inizio della pandemia in Italia. Le persone guarite 2.335, 369 più di ieri. Bollettino di guerra, come di consueto, per la Lombardia, il cui sistema sanitario è allo stremo: i positivi sono 13.272, 1.587 in più di ieri, i ricoverati in ospedale sono 4.898, 602 in più rispetto a ieri, con una crescita costante ma non esponenziale. In terapia intensiva aumentano 'solo' di 25, 757 in totale, un dato molto più ridotto rispetto alla media di 45; 252 le vittime in più rispetto al giorno precedente.

