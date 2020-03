Coronavirus, il Molise tende la mano alla Lombardia: in arrivo due pazienti da Bergamo

Saranno portati al Cardarelli di Campobasso. Toma: faremo la nostra parte

CAMPOBASSO. Arriveranno questa sera da Bergamo due pazienti che necessitano di Terapia Intensiva. Il trasferimento sarà effettuato con un aereo militare che è già atterrato a Pescara, per poi trasportare i malati in ambulanza verso l'ospedale cardarelli di Campobasso.

Solidarietà dal Molise, dunque, che fortunatamente è ancora una delle regioni meno colpite dal coronavirus, alla Lombardia, il cui sistema sanitario regionale invece sta scoppiando per l'eccesso di malati. "È il momento in cui l’Italia sta dimostrando al mondo di essere un grande Paese - ha dichiarato il presidente della Regione Donato Toma dalla propria pagina Fecbook - E ognuno di noi deve fare la propria parte, con grande cuore.

La Lombardia, la regione più colpita da questa pandemia, ci ha chiesto la disponibilità di due posti letto di terapia intensiva per pazienti Covid-19 provenienti da Bergamo e noi, che siamo tra le regioni meno colpite, abbiamo subito aderito alla richiesta. In questo momento particolare ogni regione deve dare il proprio contributo - ha concluso il governatore - e la propria solidarietà. Nel frattempo continuiamo a controllare in maniera costante e capillare il territorio garantendo l’assistenza a tutti i molisani".

