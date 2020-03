Coronavirus, ‘no’ alle speculazioni: a Isernia controlli a tappeto della Guardia di Finanza

Le Fiamme Gialle stanno presidiando l’intero territorio per garantire il rispetto delle regole in questa fase di emergenza sanitaria. I cittadini sono invitati a segnalare al 117 informazioni utili per la tutela della comunità



ISERNIA. Garantire il rispetto delle regole in questa fase di emergenza sanitaria. Con questo obiettivo la Guardia di Finanza di Isernia sta presidiando in maniera costante e capillare il territorio per scongiurare possibili speculazioni. Le Fiamme Gialle hanno messo in campo ogni forma di aiuto, adottando misure urgenti volte al contrasto della diffusione del virus e alla salvaguardia dell'economia del Paese.

I Reparti della Guardia di Finanza che operano nella provincia pentra partecipano all’attività di controllo finalizzate a far rispettare le misure disposte dall’Autorità di Governo per contenere la diffusione del COVID-19. Tali servizi vengono effettuati in stretto coordinamento con le altre Forze di Polizia, allo scopo di rendere il più possibile efficace il dispositivo di controllo.

Le attività della Guardia di Finanza, quale Polizia Economico-Finanziaria a competenza generale, si inseriscono nel quadro della costante azione di controllo del territorio, finalizzata, tra l'altro, a prevenire le pratiche anticoncorrenziali e/o le manovre speculative che potrebbero concretizzarsi, attualmente, nel mercato di beni essenziali.

Particolare attenzione è rivolta all'individuazione delle violazioni riguardanti la disciplina sulla pubblicità dei prezzi, delle frodi in commercio, nonché a garantire la qualità delle merci, mediante controlli mirati nei confronti delle attività commerciali deputate alla vendita di beni di prima necessità e quelle ad esse correlate. Controlli in materia di "lotta al carovita" e per la sicurezza economica, al fine di prevenire ingiustificati rialzi dei prezzi di vendita di mascherine, disinfettante per mani e per uso alimentare.

I riscontri sono finalizzati ad evitare potenziali manovre speculative tese a conseguire un indebito vantaggio economico a danno dei consumatori. Per questo sono stati intensificati i controlli, anche per prevenire la vendita di prodotti non certificati e forme di contraffazione di marchi, con potenziali rischi per la sicurezza degli ignari consumatori. Pertanto, la cittadinanza è invitata a segnalare al numero 117 qualsiasi informazione a tutela degli interessi della collettività.

