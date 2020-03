Isernia, positiva anziana di 82 anni: Pronto Soccorso verso la chiusura per sanificazione

Si tratta di un'anziana di Monteroduni arrivata al Veneziale col 118. Si procederà a una operazione di decontaminazione degli ambienti del reparto che già nelle prossime ore, riferiscono gli operatori, dovrebbe riprendere le normali attività

ISERNIA. È positivo l'esito del tampone su una 82enne di Monteroduni giunta stamani in ospedale col 118. Dopo gli accertamenti da parte del Pronto Soccorso, la situazione clinica ha fatto propendere i medici per un test faringeo da Covid-19, il cui risultato è arrivato poco fa, intorno alle 20.50. Si sta procedendo a ricostruire i percorsi e i contatti della paziente, cui seguirà la chiusura temporanea del reparto per la necessaria sanificazione come da recenti disposizioni di legge. Nelle prime fasi, tuttavia, c'è stata carenza di disposizioni precise sul da farsi, malgrado solleciti da parte di operatori medici che avevano chiesto chiarimenti in caso di aggravarsi dell'emergenza già nei giorni scorsi.

All'intero del reparto, da quanto si apprende, l'82enne sarebbe entrata in contatto con 6 tra medici del Pronto Soccorso, radiologi e altri operatori. Tuttavia, la donna è stata tenuta in una stanza a parte, al riparo da altri pazienti in modo da evitare pericolose promiscuità, in attesa del responso del tampone che purtroppo ha confermato l'infezione da Covid-19. La paziente sarà trasferita al Cardarelli di Campobasso, come da protocollo per il virus. Secondo quanto appreso da fonti interne, i medici che hanno preso in cura la pensionata non necessitano di quarantena in quanto al momento non presentano sintomi: potranno dunque continuare a lavoare dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dal caso.

Presso la struttura pentra ci si è anche organizzati per fronteggiare il possibile aumento di ricoveri di pazienti positivi. Proprio in Pronto Soccorso, infatti, si è allestita un’apposita ala dedicata, che offrirebbe 7 posti letto supplementari di Terapia Intensiva in caso di bisogno.

I contagi intanto, in Molise, sono arrivati a 29 (compresi i due pazienti trasferiti da Bergamo); a quelli di ieri si aggiungono oggi 4 nuovi casi: la donna 82enne di Monteroduni, il paziente campano ricoverato al Neuromed, il neurochirurgo di Filignano (con la provincia di Isernia che cede come ultimo baluardo italiano di fronte all'avanzata del virus), e ultim'ora, un 82enne, a quanto pare stretto familiare del medico termolese del 118 in servizio a Riccia e risultato positivo ieri.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, invia ISCRIVIMI al numero 3288234063 e salvalo in rubrica!